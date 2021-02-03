據最新北市實際揭露資料顯示，北市信義區的永吉路上有筆15.4億元的交易，土地面積約305.5坪，地上物目前有鐵皮屋與舊透天厝，該筆交易是2020信義區內最高金額的實價紀錄。

台北市房價地價高昂，市中心由於開發時間早，市區缺乏可直接開發的素地，開發商與部分業主透過都更與危老改建，爭取高額的容積獎勵後，將老舊的建築物翻新成為新大樓，根據統計，這波疫情重創國際旅客商機，北市已經有多家旅館投入危老改建，另外，市中心內也不乏商業區的透天厝整合改建，北市成為全台危老政策最熱門的區域。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，危老政策相較都更快速且靈活，目前包括壽險業的精華區老舊辦公大樓、受疫情重創觀光商機的老舊飯店，紛紛趁政策利多申請改建，至於比較小規模的改建也相當興盛，例如商業區的三四棟透天厝，可能就可以透過危老政策改建，也已經看到開發商積極投入危老改建的行列。

此次揭露的永吉路上有筆實價揭露，建物型態為透天厝，屋齡約43年，成交總價約15.4億元，土地面積達305.5坪，應該由開發商出手取得，土地使用分區為商二，該筆土地地上除了透天厝外，還包含部分的鐵皮屋，研判有機會透過申請危老的方式改建。

據全球資產統計，全台危老案件以台北市核定案件占全台最多，北市最熱門的區域以士林區最多，其次是中山區以及北投區。前兩年北市還有多家旅館投入危老改建，包含六福客棧、台北馥敦飯店、宣美精品飯店、優美飯店、洛碁大飯店(花華分館)、台北國賓大飯店等。

(時報資訊)