醫療、汽車及工業應用等產業需求增加，信邦(3023)1月合併營收達21.12億元，月增3.71%，創下單月歷史新高；信邦深化MAGIC五大領域佈局，將產品朝智慧化及無人化延伸，信邦董事長王紹新表示，隨著各產品客戶佈局發酵，今年營運可望較去年兩位數成長，再創歷年新高。

農曆年前客戶拉貨積極，信邦1月合併營收達21.12億元，月增3.71%，年成長35.81%，創下單月歷史新高。

就各產品來看，信邦醫療產業1月出貨分別較去年同月成長25.03%及去年12月成長106.2%；汽車產業1月出貨分別較去年同月成長118.08%及去年12月成長10.23%；綠能產業1月出貨分別較去年同期成長24.25%及去年12月減少15.11%；工業應用產業1月之出貨分別較去年同期成長22.54%及去年12月成長56.42%；通訊及電子週邊產業1月之出貨分別較去年同期成長46.47%及去年12月減少23.94%。

在產業別來看，1月綠能及節能產業佔比約28%；工業應用產業佔27.46%；通訊及電子週邊產業佔22.92%；汽車產業佔12.47%；醫療及健康照護產業佔9.15%。

新冠肺炎疫情引發全球關注醫療產業，各式無人化及自動化應用加速推進中，綠色經濟也持續受到重視，目前信邦已有針對智慧監護儀器所設計的連接線組，在自動化生產及物流領域也開發倉儲機器人、智慧背心、無人商店及無人送貨飛機等相關產品之連接線組；因應未來自動駕駛的需求，設計LiDAR模組所需的連接線組；在智慧城市中布局下水道智慧電力系統監測所需之連接線組，在電動自行車綠色產業方面，推出自行設計之VCU方案，以應用於電力輔助自行車，同時也設計出應用於風力發電機組之感測器及超聲波驅鳥器等，智慧化及無人化產品也成為信邦未來營運成長主要推手。

(時報資訊)