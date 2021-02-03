投資人關注企業財報數據，亞洲股市在美刺激計畫新進度下走高，經濟快速復甦的信心，推進歐股走在連三漲路途。
周三泛歐Stoxx 600指數早盤漲3.60點或+0.84%，為409.31點。早盤交易中，所有類股皆出現上漲。
西門子上漲1.8%。在中國和德國超乎預期的復甦下，該全球工程集團上調2021年展望。
德國DAX指數上漲0.8%；法國CAC指數漲0.8%；英國FTSE指數漲0.7%。
丹麥藥廠Novo Nordisk漲3.2%。該公司宣布2021年樂觀的銷售和獲利展望。
瑞典富豪汽車(Volvo)漲0.7%。該卡車製造商上季核心獲利優於預期，並對主要市場調高了財測，對股東提供豐厚2020年股息。
美國總統拜登1.9兆美元的紓困提案，在民主黨國會議員支持下往前推進，雖然沒有共和黨人支持，但市場仍在民主黨人國會優勢下，信心十足。
(時報資訊)
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