◎疫情嚴峻 高中以下延至2／22開學 指考改到7／3

考量國際疫情持續嚴峻，中央流行疫情指揮中心今日宣布，高中以下學校延後至2月22日開學，同時指考也改到7月3日開考，若家中有12歲以下小孩需要照顧，家長其中一人可以比照相關規定申請防疫照顧假。

◎越南爆大規模本土感染 升為中低風險國家

全球COVID-19疫情於1月中旬達高峰趨緩，但仍然嚴峻，中央流行疫情指揮中心表示，目前美洲、歐洲為疫情流行中心，另越南近期爆發感染源不明的大規模群聚，迄今累計271例本土感染者，疫情熱點集中在北部海陽省，但相關病例分布已擴及10個省市，當局研判具爆發次波疫情風險。因此，即起將越南自低風險國家調整至中低風險國家。

◎中市居檢女 2度讓男友過夜遭重罰20萬

台中市南屯區一名女子1月26日自大陸返台，居家檢疫期間竟2度讓男友到住所探視過夜，嚴重違反防疫規定，市府依照《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》重罰20萬元罰緩；此外，其男友雖非居家檢疫者，衛生局已通知服務單位加強消毒，現已要求暫停上班自主健康管理，目前一採陰性，二採同樣陰性才可恢復上班。

◎力挺翁立友 李婉鈺：他跟我合照手都插口袋

翁立友捲入雞排妹性騷疑雲，前新北市議員李婉鈺今天在臉書力挺翁立友，強調翁「絕對不會」是一個吃女生豆腐的人，他連跟我合照都手插口袋啊，「我也算蠻正的吧？」

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(中時新聞網)