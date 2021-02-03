賞櫻去！桃園市楊梅區秀才步道堪稱低海拔賞櫻秘境，整座山頭月初就套上粉色濾鏡，綿延數公里的萬株群櫻「大爆開」，吸引民眾爭相前往踏訪，還有人出動無人機紀錄滿山遍野的浪漫情懷，栽種人陳萬松估計，目前花況開約8、9成，之後再由八重櫻、吉野櫻接力登場，預計花期可持續綻放至3月中旬。

春天到來，桃紅色的山櫻花於樹梢綻放，美不勝收，想看浪漫花海的遊客除直衝桃園拉拉山外，位處偏僻的「秀才登山步道」也是個好選擇。遊客可導航至「楊梅觀光茶園」，一路沿著步道往上爬，約至半山腰處，就能看見滿山櫻花大肆勝放，夢幻無比，吸引大批遊客上山搶拍。

沿著秀才步道一路往上走，山坡處可見翠綠山谷與粉色花瓣層層疊疊。（黃婉婷攝）

由於秀才步道緊鄰公有茶園，櫻花盛開之際，可見翠綠茶山與粉色山櫻層層交疊，當陽光灑落，遊客彷彿置身風景畫中，令人醉心。每年準時上山賞花的王小姐笑說，今年櫻花較早綻放，花開得較過往平均，可見整片山紅映入眼簾，壯觀非凡。

面對山紅浪漫景色，民眾開心拿出手機玩自拍。（黃婉婷攝）

為山頭撒下浪漫種子的陳萬松，原先從事景觀工程，20年前無心插柳，在自租地開始栽種山櫻、八重櫻及吉野櫻，如今已種上近10萬株櫻花，他更大方邀請民眾踏上私人苗圃，在春日來場櫻花之浴，只求遊客愛惜花木、垃圾不亂丟，避免破壞自然美景。

陳萬松說，山櫻自1月底盛開，目前花開9成近乎巔峰，部分八重櫻也逐漸開花，遊客可一次享有茶山配櫻花紛飛的絕美景致，未來若未降雨，花期有望維持2周，農曆年後還有粉嫩的吉野櫻接力綻放，預計楊梅櫻花季可持續綻放至3月中旬。

山櫻花正在樹梢綻放，桃紅色花瓣隨風飄揚，浪漫無比。（黃婉婷攝）

(中時 )