運達投顧分析師洪任浚表示，台股5日即將封關，交易量能也大幅縮減，這是連假前的正常現象，預期年後股市又會再度恢復榮景，建議投資人可趁此機會逢低布局，年後才有收割機會。回顧在2020年新冠疫情影響下，全球經濟陷入大幅衰退，這是人類二次世界大戰來經濟最差的時候。不過，金融體系表現仍穩定，甚至獲利成長。而2021年全球疫苗已陸續開始施打，預期經濟亦將快速復甦，最差的情況已然結束，股市的多頭趨勢才剛開始。

全球景氣能夠大幅回溫，憑藉的還是科技業，由於5G與人工智慧需求量大增，帶動台灣景氣維持高檔不墜。此外，另一波爆發潮將在車用電子市場發生，台灣科技業歷經多次景氣循環，在全球建立起完整的供應鏈，因此，當汽車自機械轉向電子產品時，台灣廠商將成為重要合作夥伴。

個股方面，本周納入投資組合的台積電，高階半導體需求強勁，股價沿月線走高，趨勢不變。

台灣廠商早在十年前就開始布局車用市場，今年陸續進入收割階段，包括晶片的部分台積電、聯電、世界等，皆為重要供應商。如今車用晶片大缺貨，足以顯現台灣在車用電子中已有舉足輕重地位。此外，還包括被動元件的國巨、特斯拉線束供應商貿聯-KY，當晶片缺貨緩解之後，整體營收獲利亦將出現大幅成長。

(工商 )