逐洞賽｜摩爾投顧分析師鐘崑禎

摩爾投顧分析師鐘崑禎表示，加權指數封關前持續量縮整理，以價量結構來看，15,700點上下存有最大量套牢賣壓，近日若可有效消化，年後將有更高機率開高上漲。距離封關僅剩2個交易日，多數法人資金都已開始離場，投資人可降低操作頻率；抱股過年也需考量年節期間風險，建議朝向低基期且具有高殖利率保護的個股，確保底部會有承接買盤。

個股方面，本周納入投資組合的華興，股價3日出量反彈，持續補量上攻有望從底部反轉。

(工商 )