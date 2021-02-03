逐洞賽｜摩爾投顧分析師鐘崑禎 17:122021/02/03 工商 柯宗沅 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 摩爾投顧分析師鐘崑禎表示，加權指數封關前持續量縮整理，以價量結構來看，15,700點上下存有最大量套牢賣壓，近日若可有效消化，年後將有更高機率開高上漲。距離封關僅剩2個交易日，多數法人資金都已開始離場，投資人可降低操作頻率；抱股過年也需考量年節期間風險，建議朝向低基期且具有高殖利率保護的個股，確保底部會有承接買盤。 個股方面，本周納入投資組合的華興，股價3日出量反彈，持續補量上攻有望從底部反轉。 逐洞賽｜摩爾投顧分析師鐘崑禎 逐洞賽｜倫元投顧分析師陳學進 (工商 ) #華興 #摩爾 #投顧分析師 #鐘崑禎 #底部 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 逐洞賽｜運達投顧分析師洪任浚 17:102021/02/02 財經 逐洞賽｜啟發投顧分析師楊基政 17:102021/02/02 財經 《熱門族群》封關倒數 光電股迎財神 11:592021/02/03 財經 《晨間解盤》節前賣壓不可輕忽(日盛投顧提供) 09:252021/02/03 財經 《熱門族群》股王爭奪再上演 IC設計敲鑼打鼓 15:062021/02/02 財經 富蘭克林智能理財師 財管再進化 04:102021/02/02 產業特刊 缺櫃仍無解 航運股重新揚帆 04:102021/02/03 財經要聞 車用晶片缺爆 美若大開口 專家：台積電危險了 00:042021/02/03 財經 《集中市場》台積乏力 三大法人賣超0.96億元 15:232021/02/03 財經 《半導體》法人中立看後市 精材臉綠 10:512021/02/03 財經 《晨間解盤》農曆封關在即 法人籌碼安定(倫元投顧提供) 08:012021/02/03 財經 財經熱門新聞 大陸暴買台積電晶片 美媒曝最終結果…跌破眼鏡 - 財經 車用晶片缺爆 美若大開口 專家：台積電危險了 - 財經 EUV機台變搶單關鍵 台積電吃下英特爾7奈米機會大增 - 財經 1國重新開採 恢復對陸供應鐵礦石 澳肥單要縮水了 - 財經 和泰產險董事長、總經理人事異動 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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