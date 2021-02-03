寒冬送暖，彰化銀行攜手華山基金會合作「愛老人 愛團圓」公益活動，宣布贊助100萬元，認捐1,430份年菜，祈願獨老新春年菜滿廚房，長假日日不斷炊。

為了關懷弱勢長輩，彰銀自2014年起和華山基金會合作年菜專案，捐年菜、送愛到家，累計嘉惠4,680位長輩，至今並已巡迴臺南、高雄、臺中、臺北及桃園舉辦配送年菜的志工活動。

今年因應新冠肺炎疫情，彰銀以長輩防疫措施為首要優先考量，暫停志工到長輩家中送年菜及測量血壓等服務，但農曆年在即，希望讓更多的獨居長輩，在過年期間也能享用豐盛的年菜，在疫情期間感受家常的幸福，因此決定加碼贊助，從原本認捐750份年菜增加至1,430份年菜。

凌忠嫄表示，彰銀長期關注弱勢長者，透過企業志工服務獨居長者也更加體認到社區守望相助和長期照顧資源的重要。而自新冠肺炎疫情發生以來，社福團體普遍面臨募款不足、活動停擺和物資缺乏的問題，若情況持續下去，恐影響弱勢長輩服務，使長輩的生活處境雪上加霜，彰銀期望拋磚引玉，邀請社會大眾，從捐一份年菜開始，讓弱勢長輩也能感受到家庭的溫馨。

華山基金會目前已在全臺成立400個社區愛心天使站，服務近3萬位弱勢長輩，秉持「在地老化」、「社區互助」、「補不足」理念，常年提供失依、失能、失智老人免費關懷訪視、家務整理、陪同取藥、原床泡澡、護甲及促進社會參與等多項服務。現在正發起「愛老人 愛團圓」公益行動，希望用愛串聯各方力量，一起推動敬老、護老、扶老的友善社會，為孤寂的生命點亮希望的燭光。

彰銀在地經營逾百年，長期關注社會問題，投身公益行動，除關懷弱勢獨居老人，提供弱勢學子助學金及協助培育偏鄉體育選手發展外，同時秉持公平待客、照護員工、樂活環保愛地球的信念，持續深化永續經營並善盡企業公民責任，期待匯集每一份力量讓這個世界變得更美好。

(工商 )