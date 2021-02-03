全新改裝的敦北北店超過200坪，是首家全新的便利購3.0升級版，提供輕食簡餐、咖啡、烘焙的複合式Cafe，坪數超過10坪，除了總經理王俊超手持的麵包，還可吃到披薩。（家樂福提供）

家樂福便利購敦北北店因應春節將至，設有青森蘋果大賞專區。（家樂福提供）

家樂福去年斥資逾32億元併購頂好，今年開始正式合併，明（4日）起掛上家樂福便利購超市的招牌重新開幕，先開出敦化北店、南港舊莊店，總經理王俊超今（3日）表示，今年會以每周改裝8間更換招牌的速度，預計斥資破億元在年度大檔中元節年換招改裝完工，預計合併後總店數達353店，年營收要挑戰900億元。

家樂福去年營收超過700億元，年成長0.6％，併入頂好約4000名員工後，總員工數約1.7萬人，原有頂好員工的年資和薪資都不會更動，會待HR訪談後進行後續安排；目前家樂福量販和便利購各66店，併入的頂好196店，JASONS 25店，頂好今年下半年都會改裝完工，僅JASONS會保留原品牌經營2年。除了併入頂好、JASONS，王俊超表示，若有適合的好地點，今年不排除再開新店。

全新改裝的敦北北店超過200坪，提供上萬種商品，是首家全新的便利購3.0升級版，也就是把2.0店的熟食區和休憩區升級為提供輕食簡餐、咖啡、烘焙的複合式Cafe，坪數超過10坪，可喝到現泡咖啡、吃到烤雞和披薩。王俊超表示，量販繼內壢店升級為2.0店後，內湖店今年也會升級為2.0店。

為歡慶敦化北店、與同樣超過200坪的南港舊莊店開幕，4日前100名消費者可獲家樂福口罩，消費不限金額限量送100個家樂福捲線器。4日當日單筆滿300元送舞賀家洗選白蛋，1入10入，限量100店；5日當日消費滿300元送家樂福紫菜蘇打餅乾，限量150名。

為了顧及服務和顧客權益，未來全台家樂福同步受理頂好商品退貨；家樂福會員4日起在頂好消費，同樣可累計家樂福紅利點數；持有訂好禮券的顧客也可在全台家樂福存入家樂福電子錢包或儲值餘額卡內繼續使用；隨著系統對接更新後，家樂福禮券與錢包支付也可在頂好使用。

春節期間，家樂福全台量販和超市6日至10日小年夜延長營業至24時，11日除夕當天提早於17時打烊，12日初一早上10時才營業，之後便恢復正常營業；頂好和JASONS農曆年間照常營業，部分JASONS則配合百貨營業時間。

(中時 )