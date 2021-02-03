陳時中針對疫苗採購說詞。(取自鄭正鈐臉書)

台灣至今對於取得疫苗尚未有定案，衛福部長陳時中日前表示，目前國內疫情相較國際上仍然穩定，較有本錢等待疫苗，真的有一定會盡快公布。對此，國民黨立委鄭正鈐今(3日)在臉書批評，這個本錢，是台灣民眾的健康，以及全民共同遵守防疫規則的努力，「不是陳時中輕忽疫苗採購的卸責本錢」。

新冠肺炎疫情持續在全球延燒，相較各國陸續施打新冠疫苗，台灣至今對於疫苗採購進度仍是謎。陳時中1日表示，先前也向國內業者了解過冷鏈狀況，目前國內疫情相較國際上仍然穩定，較有本錢等待疫苗，仍照既定計畫爭取，有確定時程會向外界報告。

對此，鄭正鈐3日在臉書表示，從去年9月至今，陳時中口中的「疫苗時間表」中，可區分為高度自信、趨於保守、說詞反覆、撲朔迷離四個階段，其中，高度自信階段時，陳說拚2021年第3季讓國人疫苗覆蓋率達6成，趨於保守階段則開始「延緩」疫苗施打的期程，一直到2020年12月分則是「說詞反覆」階段，先是說「應該可以提前至3至6月打第一劑」，隔幾天又說，何時能夠開打「他不知道」、「只能請大家還是忍一忍」。

鄭正鈐直指，今年1月份進入「撲朔迷離」階段，陳時中說「大家不要再為難台灣」，接著痛罵大國超買壟斷、WHO不夠力，又說「受到歐盟禁令影響，不知道會晚多久」；讓他忍不住批，「甩鍋大國、轉移焦點」。

最後，鄭正鈐指出，陳時中最新的說法是，國內疫情相較國際仍然穩定，較有本錢等待疫苗，且他在2020年9月12日也說過「台灣有等的本錢」，「但這個本錢，是台灣民眾的健康，以及全民共同遵守防疫規則的努力，不是陳時中輕忽疫苗採購的卸責本錢。」

(中時新聞網)