因應新冠肺炎疫情趨嚴，許多地方的年貨大街因疫情取消，法務部矯正署的「矯正機關自營產品展售商城」逆向操作，推出年貨大街，並精選包括台中監獄狀元糕、宜蘭監獄葱油餅等10項最受歡迎的推薦商品；法務部長蔡清祥歡迎社會大眾支持監所商品，鼓勵收容人。

矯正署精選的10大推薦商品分別是，台中監獄的狀元糕、宜蘭監獄的蔥油餅、台北監獄的辣味豆干、台南監獄的手工蛋捲、金門監獄的鼎金手工麵線、高雄第二監獄的牛軋糖、桃園女子監獄的南棗核桃軟糖、新竹監獄的甘貝海鮮醬、台中女子監獄的MISS手工巧克力、明德外役監獄的黃金土雞等。

此外，更生保護會基隆分會輔導的「阿誠」金牛角麵包、犯保協會桃園分會輔導的「阿英姐」黑糖老薑、桂花金棗也搭上矯正署年貨大街的便車推廣行銷。

蔡清祥表示，矯正機關所屬的每個監所，都有各監所的特色商品，是收容人的教誨課程之一，獲得學得一技之長的收容人，假釋後也有經過更生保護會的輔導、貸款，小額創業，不過，他有個成立「更生事業群」的構想，以事業群的方式集合資源，讓更生人避開小額創業不易的風險，讓他們更有生活保障，能夠安定生活，將可減少再犯。

(中時 )