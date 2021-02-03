大陸《中華人民共和國海警法》2月1日正式實施，引發日本強烈不滿，《海警法》賦予中國海警船使用武器的權限。日本自民黨籍的國會眾議員長尾敬計劃於2月5日左右出海，赴釣魚島海域進行捕魚。

據日本《產經新聞》2月2日報導，日本眾議院議員長尾敬計劃於2月5日左右，赴中日存在主權爭端的尖閣列島（中國稱釣魚島）周邊海域進行漁業活動。

據稱，長尾敬有漁業經驗，支持當地漁民的活動。長尾敬表示，如果獲得日本水產廳的許可，他將於當地時間5日晚從石垣市漁港出海。

大陸《海警法》2月1日正式實施後，中國海警船在釣魚島與日本海巡隊相遇發生「不測事態」風險大幅升高。日方已向中方提出緊急交涉。（圖／新華社）

中國《海警法》授權海警在「中國管轄海域」處理外國船隻時動用武力。新法生效後，日本很擔憂在釣魚台周邊警備的日本海上保安廳（相當於海巡署）巡邏船，以及在此海域捕撈的日本漁船可能成為中國動武的對象。

日本沖繩縣漁民擔心將來漁船在釣魚台海域會被中國海警以武器相向。中國海警船去年發生逼近日本漁船的爭議有8件。與2013年至2019年之間僅4件已大幅增加。

(中時新聞網)