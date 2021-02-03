龍華科大積極推動產學合作，廣獲業界好評與肯定。（校方提供／賴佑維桃園傳真）

「辦學績效卓越，媒體、企業雙掛保證」，繼遠見雜誌公布「2021企業最愛大學生排行榜」，龍華科技大學連續3年榮獲全國私立科大第一名殊榮；Cheers雜誌今日公布「2021大學辦學績效成長TOP 20」校長互評調查，龍華科大第四度入選全國Top 20卓越大學，再度蟬聯私立科大第一名，在技職體系排名僅次於台科大、北科大這2所國立技職龍頭，整體表現非常出色。

作為企業和學校間橋梁，Cheers每年舉辦「大學辦學績效成長」調查，邀請全台大專院校校長，針對各校辦學亮點、系所特色及教學創新、資源及經費分配等各面向，推薦辦學績效明顯成長的大學，歷次調查結果均為國內具權威性指標。

Cheers在調查中指出，龍華科大今年大幅躍進9個名次，獲推薦理由主要為積極規劃課程，以模組化課程設計，培育學生專業技能接軌職場。尤其率先推出「訂單式就業學程」，依據企業需求量身打造需要人才，使學生畢業後與職場無縫接軌，企業可立即獲得專業人才。

龍華科大校長葛自祥表示，學校秉持「務實、卓越、創新」教育理念，定位為培育產業優質實務人才、提供創新技術服務的應用型科技大學。龍華科大近年積極與企業共組產學聯盟，成立產業研發中心，與業界合作開設物聯網、大數據學程等跨領域工業4.0學程，培育學子具備解決企業實際問題、跨領域專長等務實作法，因此成績表現搶眼。也證明該校近年積極致力產學合作、提升創新研發能量、提升學子職場競爭力的優異辦學成效，已廣獲業界好評與肯定。

龍華科大2018至2020年獲教育部高教深耕計畫逾1億元高額補助，是台中以北唯一連續3年獲得超過1億元的私立科大。在全台技職校院普遍因少子化趨勢縮減學生招生員額，龍華科大不僅沒有縮小規模，109學年度新生註冊率仍高達93.09％，在學生人數規模仍維持在5千人以上之私立綜合型科技大學中，排名全國第一名；近3年平均註冊率為93.98％，亦為全國綜合型私立科大第一名。

此外，龍華科大2020年在1111人力銀行「2020企業最愛大學」、Cheers及遠見「企業最愛大學生」、Cheers「企業最愛碩士生」調查，同時榮獲全國私立科大四冠王殊榮，今年甫開春就第三度連莊遠見「企業最愛大學生」全國私立科大第一名，並第四度入選Cheers全國Top 20卓越大學，再度蟬聯私立科大第一名榮耀，成績斐然。

葛自祥指出，龍華科大多年來致力推動產學鏈結、學用合一的實作教育，以培養務實人才為首要目標，長期深耕產學合作，讓學生提前掌握產業趨勢充實。學校獲選教育部產業菁英訓練示範基地，成立「3D數位電路板設計暨智慧製造類產線工廠」及「iPAS電路板製程工程師能力鑑定」術科考場；建置「人工智慧／物聯／邊緣運算聯合實驗室」，整合物聯網與傳統產業之創新服務應用；成立「高端加工智慧化研發中心」，建立學生高端CNC加工技能；建置「時尚媒材工作室」培育具藝術、設計、科技之多元專業能力「飾品創作」及「時尚精品」人才，透過產官學研通力合作，讓產學合作向下札根。

因應AI及物聯網快速發展，為銜接產業與社會趨勢，龍華科大自106學年起，借鏡美國歐林學院做中學模式，陸續成立「物聯網」、「智慧機器人」、「智慧商務」、「互動科技與多媒體 (原影視製作與行銷)」等4個PBL跨領域專題導向學程專班，培養學生跨域學習及創新能力。

葛強調，面對全球化時代，龍華科大善用AI、雲端、建置龍華軟體雲虛擬學習平台等科技輔助教學，讓學子隨時學習不受限。希望以「創新」學習樣態-處處皆教室，無處不學習，以及「創新」學習內涵-智慧製造、AI、IoT、雲端計算、大數據、XR（AR／VR／MR）等應用科技與服務，強化學生跨領域所需知識與技能，打造學子職場黃金競爭力，成為未來職場亟需人才。

(中時 )