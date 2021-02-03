越南一歲病童小軍軍，在疫情嚴峻下搭專機來台治療，離台前醫療團隊也在病房為他慶生。（中國附醫提供／馮惠宜台中傳真）

新冠疫情重創國際醫療產業，中國醫藥大學附設醫院國際病人從2019年3.3萬人次驟降到2020年病人數約10人，其中一名越南病嬰，媽媽不惜賣地、賣房帶兒子來台救命，孩子病癒後對台灣滿滿感恩；雖然外界質疑國際病患入境恐成防疫破口，經歷此次關島醫療人道包機證實防疫優先、不忘人道救援，國際醫療已成為台灣防疫更積極的表現。

華航關島醫療人道包機在疫情緊張的2021年1月11日抵台，該班機除載著滯留關島國人返家，班機上也有多名關島當地自費來台治療的美藉人士，其中重達251公斤的關島超級胖子Latisha最受矚目，惡性肥胖讓她心肺功能嚴重惡化，此次經中國附醫向衛福部專案申請，並詳列防疫計畫，她得以來台接受治療，離台前她開心分享對台灣防疫深刻印象，也感謝台灣政府讓她重生。

中國附醫國際醫療中心執行長周艾齊表示，2020年經該院向衛福部專案申請，中國附醫共收治越南、印尼、馬來西亞、加拿大、香港等十餘位病人；部分為癌症患者來台接受免疫細胞療法，印象最深刻的是越南一歲病童小軍軍，他因為雙側支氣管狹窄、呼吸困難、生命垂危，經越南當地醫師轉介，媽媽和外婆賣房、賣地在七月間申請醫療專機來台，當時已經插管靠呼吸器唯生。

且因應台灣防疫需取得入境72小時採檢陰性報告才能入境，醫療專機一波三折，差點拖過報告效期；來台治療一個月後，小軍軍以軟式氣管鏡置入支架，成功脫離呼吸器，可如常人邊自然順暢呼吸；媽媽帶小軍軍返國後，經常稍來感謝，並把台灣視為幫兒子重生的救命恩人。

周艾齊說，在防疫前提下，政府謹慎看待國際病患來台就醫，不能把關太鬆也不應過份嚴苛阻絕病人就醫求生的機會，尤其全球疫情延燒，醫療資源受到排擠，台灣仍有能力透過國際醫療救人，這絕對是防疫延長賽中台灣優勢，期盼這次關島醫療人道包機成功經驗，可以開啟國人對國際醫療不同的思維。

(中時 )