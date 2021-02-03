2020農曆年假即將到來，今年提前於小年夜放假，長達7天的假期，就在家裡看好劇吧！KKBOX 集團旗下串流影劇品牌KKTV日前公布2部新跟播的冬季日劇《Anonymous-鍵盤殺人對策室-》、《青澀吸血鬼的煩惱》，總計2021冬季日劇的跟播數高達13部，讓觀眾春節在家也有豐富新劇可追！除了最新最夯的好劇，KKTV另也整理了總結一整年收視成績的「K劇風雲榜」，一口氣提供2020年必看的經典優質好劇，讓你隨時在家都有數不盡好劇可看！

為了讓大家與親友追劇同樂，春節期間，KKTV將送給用戶驚喜紅包「新春親友帳號共享體驗」，自2/10起至3/1期間，KKTV付費會員可與親友共享帳號，即一個付費帳號可以同時在2個不同裝置上收看不同影音內容，讓用戶在新春期間不用群聚，也可以輕鬆與朋友、家人分享追劇的快樂！

KKTV冬季跟播日劇再追加2部！總計來到13部日劇。香取慎吾暌違5年歸回黃金檔時段，主演以網路匿名中傷、霸凌事件為主題的刑警劇《Anonymous-鍵盤殺人對策室-》。另外桐山漣、優太朗雙主演的《青澀吸血鬼的煩惱》設定超新鮮，描述經營深夜咖啡店的2個菜鳥吸血鬼，因為疫情導致總部配給的血液量減少，為了生存，兩人下定決心要成為「真正」的吸血鬼，卻因自身留存人類時候的記憶，以及善良的天性而下不了手，爆發出有趣又可愛的情節！

KKTV追加跟播2021冬季日劇《Anonymous-鍵盤殺人對策室-》（左）與《青色吸血鬼的煩惱》。（KKTV提供／黃慧雯台北傳真）

KKTV 根據一整年用戶的觀看紀錄，整理出2020 KKTV 各類型戲劇作品觀看人數最多的「K劇風雲榜」TOP 5，日劇由年初狂掃全台少女心的《戀愛可以持續到天長地久》奪冠，堪稱深夜魔法奇蹟的《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》則拿下第二名，《半澤直樹》、《極道主夫》、《默默奉獻的灰姑娘藥師》則位居第三、四、五名。

KKTV公布2020各類型戲劇熱播TOP 的「K劇風雲榜」。（KKTV提供／黃慧雯台北傳真）

動漫仍以《鬼滅之刃》一枝獨霸！連兩年搶下動漫類熱播排行榜第一名，在Ｋ劇大賞拿下最佳動漫的《異種族風俗娘評鑑指南》排名第二，被看好成為下一部鬼滅的《咒術迴戰》排名第三，第四、五名則是《排球少年S4》與《刀劍神域 Alicization War of Underworld》。

韓劇部分以浪愛情喜劇《那個男人的記憶法》、《偶然發現的一天》攻佔冠亞軍，受到許多韓劇迷喜愛的穿越推理類型也上榜：《365：逆轉命運的一年》拿下第三名，《The Game：倒數計時》登上第五名。曾在韓國拿下超過30%收視率的神作《SKY Castle 天空之城》在2020年同樣歷久不衰，登上 KKTV 韓劇類熱播第四名！

2020台劇神作《想見你》不負眾望成為 KKTV 熱播台劇第一名，由 KKTV 自家出品的BL劇《2020因為愛你》則拿下第二，《俗女養成記》、《我可能不會愛你》與《第一次》則分別為第三、四、五名！

KKTV 推出一系列「牛年旺返」開運主題片單。（KKTV提供／黃慧雯台北傳真）

因應春節假期，KKTV 也推出一系列「牛年旺返」開運主題片單！讓大家在新春期間，還根據除夕到初五的習俗與心情，小年夜至初五，天天都有不一樣的主題片單，等你追好追滿！

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