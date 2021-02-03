邱昭忠罹患後靠寫書法重拾自信，春節前夕也親自送給陽光基金會桃竹中心手寫春聯。(呂筱蟬攝)

72歲的邱昭忠罹患口腔癌、齒齦癌，接受一連串的治療導致說話不清楚，為了轉換心情他提筆寫書法練出一手好字，並在春節前趕工書寫數十幅春聯，贈送陽光基金會桃竹中心病友，以自身經驗鼓勵大家積極找到興趣，活出不同的自信人生。

邱昭忠罹癌後選擇口腔皮瓣手術，將齒齦進行大範圍切除，並取左大腿皮瓣重建，還接受放射及化學治療，在治療同時得照顧年邁的父親，肩負家庭負擔及面對術後復健歷程，且外觀也和以前不同，身心備受煎熬。他說手術後講話別人聽不懂，也不敢出門見人，幸好遇到陽光基金會社工師積極到家裡拜訪，才逐漸克服心魔。

他回憶，因為說話不清楚，也不想勉強朋友要假裝聽懂，當時最好的朋友就是電視，看著螢幕上的字幕，想起國小練書法的經驗，於是重新提筆寫字，家裡的地上開始鋪滿練習的報紙與書帖，每天練字至少3至4小時，慢慢的寫書法不止是一種消磨時間的方式，自己也在文字中找到安定的力量。

陽光基金會桃竹中心表示，每年服務200至250位口腔癌病友，生病後無論在生活或心理上都面臨非常大挑戰，邱昭忠以他的故事與書法作品鼓勵正在與癌症病魔對抗的朋友，有更多相同情況的病友，或關心口腔癌或顏面損傷的社會大眾與陽光基金會聯繫。

(中時 )