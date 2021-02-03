桃園市議員王浩宇遭到罷免後，現在傳出民進黨不僅要傾全黨之力保衛高雄市議員黃捷，更要發起罷免藍營民代的行動，國民黨台北市議員羅智強也被點名。對此，雲林菜農林佳新質疑，民進黨要罷免羅智強的理由，是不是在暗示台北市選民的情商有問題？他更PO出一張綠色香蕉圖反酸民進黨，「面對羅智強，你蕉綠了嗎？」

林佳新今(3日)在臉書上表示，「民進黨罷強，理由不務正業？」並對此理由提出質疑，指一個不設競選總部，不辦造勢活動，不掛選舉看板，台北市有史以來最高票的議員叫「不務正業」，民進黨是在暗示首善之都台北市選民情商有問題嗎？

林佳新指出，民意代表靠得是紮實的幕僚群在服務難道這民進黨不知道嗎？當然知道，不然蔡其昌副院長一個月能幾天在台中海線地方？他還去查了一下有哪些不務正業的民意代表，並貼出相關新聞連結，點名高雄市議員林智鴻、韓賜村，以及綠委蔡易餘。

對於誰最應該被罷免，林佳新則忍不住直言，「如果沒限制可以罷免政務官，我真心覺得我最想罷免『喪權辱國』的美國農業部駐台主委陳吉仲」。林佳新還透露，若他要參選，羅智強曾表示要來開廣告車，對此林佳新則開玩笑說，「強哥別再推我下火坑了，與其你開，不如你的事我來開，既然民進黨要罷免羅智強，看樣子我要有新工作了」。

最後，林佳新PO出一張綠色香蕉的圖片，圖片中寫有「感到焦綠」，反酸民進黨，「每日廣告車司機就位，面對羅智強你蕉綠了嗎？！」

民進黨罷強？！理由不務正業？ 一個不設競選總部，不辦造勢活動，不掛選舉看板台北市有史以來最高票的議員叫「不務正業」 #民進黨你是在暗示首善之都台北市選民情商有問題嗎？ 民進黨的務正業賣萌代表：黃偉哲「天竺鼠車車」 https://t... 由林佳新發佈於 2021年2月2日 星期二

(中時新聞網)