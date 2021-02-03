台灣港務公司所經營的遊輪旅遊網，今年2月升級改版，為了迎合當前行動網路應用趨勢，導入LBS及RWD技術，滿足跨平台多元瀏覽服務，搭配港務公司轄管的高雄和基隆等6大遊輪港口，以一站式頁面，提供遊輪船期和周邊觀光等即時資訊。

台灣港務公司3日表示，台灣港務公司所經營的遊輪旅遊網，自從2018年10月上線後，2年內已累積超過250萬瀏覽量，網站以中、英文雙語呈現，全新的遊輪旅遊網，並在今年2月2日啟動升級改版，搭配新推出的吉祥物「波塔」來帶領國內外旅客一同瀏覽網站的嶄新風貌。

港務公司表示，遊輪旅遊網此次改版，都是從使用者角度出發，民眾可透過網站瞭解搭乘遊輪的登船須知、出入境通關限制、以及常見問題。

網站同時導入適地性服務(Location Based Service, LBS)，以民眾的行動定位為基礎，搭配港務公司轄管6大遊輪港口，以一站式頁面提供即時資訊，諸如港口氣象、郵輪船期、港埠設施及周邊觀光資訊等，民眾動動手指就可了解遊輪港口大小事。

港務公司指出，遊輪旅遊網也收錄各港水岸遊憩景點、以及遊輪船舶資料庫，出遊不忘增加知識，隨時可喚起民眾搭乘遊輪旅遊的快樂回憶。

港務公司表示，受到國際新冠肺炎疫情影響，全球遊輪旅遊幾近停擺，國際旅客無法搭乘遊輪來台，台灣國內遊輪跳島、環島旅遊成，為全球遊輪市場關注的焦點之一。

港務公司說，以今年1月31日到2月13日為止，就有「星夢郵輪」的探索夢號遊輪，以不同8個航次，行駛在基隆、花蓮、高雄之間。

(工商 )