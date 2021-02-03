慧洋-KY（2637）3日公告2021年1月合併營收為新台幣11.27億元，年增11.94％，以美元計則已突破4,000萬大關，創歷史新高。自結1月單月稅前盈餘為新台幣1.92億元，自結每股稅前盈餘為0.26元。

慧洋指出，自去年下半年航運市況日益好轉，帶動公司營收逐漸回穩，單月營業利益率亦由去年上半年平均6％回升到目前23％，近期雖逢農曆年前淡季，1月營收仍創下歷史新高，散裝航運今年可望擺脫疫情陰霾，重回獲利。

由於全球海運需求持續回補，繼貨櫃市場供不應求後，散裝航運亦開始升溫，主要受惠於中國大量採購鐵礦砂與穀物等民生物資，而美國總統順利完成交接後，市場看好全球貿易緊張關係可望較先前趨緩，使全球海運市場進一步升溫。

至於船隊規畫方面，由於去年下半年起二手船舶交易市場逐漸復甦，慧洋今年將積極處分現有船舶以強健財務結構，除此之外，今年預計將交付7艘新船（Panamax 1艘、Supramax 2艘、Handy 3艘、LPG 1艘），其中3艘為最新NOx第三期環保節能船，公司船隊競爭優勢將進一步提升。

展望2021，慧洋表示，新造船訂單銳減再加上環保法規實施將加速淘汰舊船，散裝航運以往供過於求的狀態將明顯改善，可望帶動運價指數穩定上升，公司在近期換約上也已見租家有將租期拉長的意願，顯示出市場信心充足，預估今年全年換約租金平均漲幅將可達4.75％；針對疫情變化，慧洋仍將謹慎因應，雖疫情目前仍無法有效控制，然各國港口作業已和防疫措施共存，未來作業時間可望進一步縮短，加上各國施打疫苗作業陸續啟動，境管解封，公司對於後市保持審慎樂觀態度。

(工商 )