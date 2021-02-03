《天之驕女》演員吳婉君、陳子玄、余秉諺、林萱瑜、曾智希、許明杰拍攝賀年照。（三立提供）

《天之驕女》演員吳婉君、陳子玄、余秉諺、林萱瑜、曾智希、許明杰拍攝賀年照。（三立提供）

農曆春節將至，三立八點台劇《天之驕女》演員吳婉君、陳子玄、余秉諺、林萱瑜、曾智希、許明杰2日拍攝賀年照跟觀眾拜年。因劇建立好交情的大家一碰面就開始唇槍舌戰、笑料百出，陳子玄和許明杰兩人從戲裡相愛相殺延伸到戲外，陳子玄不小心口誤提到家裡初四倒垃圾，被許明杰立馬吐槽：「初四倒垃圾是想把財神直接丟出門嗎？」現場演員也笑虧她都當媽了，卻還是搞不清楚過年習俗。

陳子玄表示，家中過年的年夜飯都是直接訂餐廳的年菜，一方面是怕媽媽和阿嬤太累，二來是因為她只會幫倒忙，曾有一年過年煮紅豆湯，誤把鹽巴當成糖，當時她手忙腳亂忘記先試味道，親戚喝的時候臉都綠了。陳子玄笑說每年給媽媽的紅包只能越來越大包，因為媽媽拿到紅包都會問她「今年包的有沒有比去年多」，媽媽還開玩笑說：「如果比去年少的話，今年不會賺大錢喔！」

曾智希去年荷包滿滿，放話因為疫情關係，存了一堆錢不知道怎麼花，就多包一點紅包給家人，其他五位演員都透露會包5位數紅包，就她一人豪氣的包6位數，笑說賺錢都是為了給家人，林萱瑜在一旁大喊：「別忘了我是妳姊喔！」曾智希還自爆今年想多一個新身分，預告在農曆年後可能在事業工作及愛情上，會有不一樣的改變，請大家繼續關注！此話一出，被大家懷疑她是不是想婚、要當「陳太太」了？

林萱瑜最常被親戚問到戲裡演員是不是都常常假戲真做，她都會說：「對！是真的！」藉此滿足親戚們的期待，不忍破壞他們美好的想像。許明杰說過年家中只有他和媽媽，因為不想讓媽媽這麼辛苦所以過年的大小事都由他來操辦。余秉諺今年也因疫情無法出國，所以過年期間打算帶家人去小旅行，去戶外看看廣闊的風景，也趁這段期間好好補眠，休息充電，另外會跟太太還計畫加開直播，一起和無法出門活動的朋友們線上互動。

已婚藝人過年若被問「何時生小孩？」該如何回應，吳婉君現場教學余秉諺機智妙回：「我的老婆就是我的女兒！」四兩撥千金又不失禮貌的回答，讓陳子玄要吳婉君多教她幾招，若被問「年終領多少？」該如何回應，吳婉君則霸氣回覆：「你要當我老闆嗎？來給我！」讓大家慫恿她可以出一本過年教戰守則，教大家要如何巧妙回答長輩問題的小撇步。

(中時 )