基隆市立田徑場3日舉行開工動土典禮。（陳彩玲攝）

基隆市立田徑場3日舉行開工動土典禮。（陳彩玲攝）

基隆市立田徑場使用逾40年，許多設施老舊不堪，市府斥資約4億5千萬拆除主建築，並重建、停車場及周邊運動服務設施，3日舉行開工動土典禮，市長林右昌表示，工期600個日曆天，預計明年12月完工，提供市民嶄新運動空間。

林右昌表示，市立田徑場已使用42年是基隆市民共同記憶，但年久失修，整體運動服務設施狀況不佳，因此與中央爭取預算重建，他說，為降低施工影響造成不便，已特別要求教育處與體育場，工程期間仍要兼顧民眾運動需求，目前東信國小校園作為替代空間，提供民眾運動，此外，也會與校方進一步規畫通學路線，讓學童通學不會有安全疑慮。

體育場說，重建工程預定打除現有環狀看台，規畫為開放式運動場域，並設置約3千席看台區、多處室內運動空間、整建風雨籃球場及網球場，提供市民更多元運動選擇。另外，為舒緩民眾停車需求量，將興建可容納200輛汽車、178輛機車的立體停車場，提供更完善停車場所。

基隆市政府指出，市立田徑場是基隆唯一大型競賽運動場所，每年使用人數超過30萬人次，市府向中央爭取前瞻計畫經費，，進行拆除重建工程，分別向教育部體育署爭取1億6100萬、交通部公路總局爭取1億4013萬4千元整，市府自籌1億5766萬1千元，共計4億5879萬5千元。

(中時 )