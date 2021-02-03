衛福部桃園醫院爆發院內群聚事件成矚目焦點，為幫醫護人員加油，各界愛心送暖湧入，真善美社會福利基金會年節販售「憨樂公益禮盒」，雖訂單大幅銳減，但憨兒看見新聞主動捐零用金買禮盒送給醫護，大家趕工包裝，預計送100盒禮盒為桃醫加油。

真善美社會資源處長黃小芳說，憨樂公益禮盒今年受到疫情影響，許多公司行號取消拜訪送禮，導致訂單大幅銳減，往年準備4000盒禮盒在春節前夕幾乎都能賣完，但今年還剩大概800盒，即使推廣辛苦仍堅持以包裝禮盒義賣，讓憨兒們透過親手勞動獲得成就感，同時也會頒發獎勵金大家過年回家時能包紅包給爸爸媽媽。

她說，近期桃園醫院事件受關注，憨兒們也會看新聞關心，其中一名憨兒看見一則小朋友上課時拿出手機看媽媽照片，只因媽媽調往桃園醫院支援深受感動，主動想用零用金買親手包裝禮盒送給護，於是院內發起募禮盒送醫護的活動，短短一周院內老師、憨兒都加入捐助行列，也有不少民眾訂禮盒指定捐助桃園部立醫院，集結大家心意決捐助100盒禮盒幫醫護加油，形成另一股暖流。

(中時 )