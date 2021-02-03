南韓當局安排大規模演習，準備接收最快月底送抵的新冠疫苗。演習連續第3日在仁川機場舉行，動員了軍方、警察、消防、海關及疾控中心等部門參與。總統文在寅到場視察，他稱一定要確保疫苗運送過程不會出現遺失或冷藏櫃出問題等情況。

疫苗運抵後，將從仁川機場運往位於京畿道平澤市的物流中心，再從該物流中心派送至首爾中央醫療院的疫苗接種中心。此次演練分為疫苗運抵機場、運抵物流中心、物流中心入庫及儲存、運往接種中心四個階段，文在寅觀看了疫苗由飛機貨艙搬運至冷藏集裝箱的演練環節。他強調，，疫苗在運輸過程中可能會發生始料不及的突發事件，有關部門應該提前制定應對策略。

南韓本周會正式批准美國藥廠輝瑞的疫苗進口，政府已向輝瑞採購可以供6萬人注射的劑量，連同另一批英國阿斯特捷利康﹙AZ﹚疫苗，最快本月下旬抵南韓。

南韓疫情雖有緩和趨勢，但首次出現變種病毒群體感染，5人確診，其中4人感染英國變種病毒、一人感染南非變種病毒，5人都是境內感染。當局正追蹤查核確診者的接觸史與旅遊史，並密切關注相關地區變種病毒傳播情況。

(中時 )