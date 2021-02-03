市議員賴佳微表示，中央公園占地廣大卻標示不清，只有地圖卻沒有指示牌，讓人無所適從。（盧金足攝）

台中市中央公園去年底正式盛大開幕。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

市議員質疑停車場導引不良、停車規畫不佳等問題。（盧金足攝）

台中市中央公園去年底正式盛大開幕，但開幕短短兩個月，發生設施故障造成意外傷及民眾，民進黨市議員賴佳微、江肇國實地勘查發現，中央公園草地光禿、設施維修緩慢、公園標示不清，停車場還導引不良、停車規畫不佳等問題。市府表示，持續加強公園標示，除在園區周邊主要幹道入口、步道匯集處、人潮聚集處，設置32面直立式導覽牌面，去年也已建置中央公園互動式網頁，以利民眾使用手機及平板電腦查詢相關設施位置與說明。

賴佳微表示，民眾來服務處陳情，中央公園占地廣大卻標示不清，只有地圖卻沒有指示牌，讓人無所適從。而且路面崎嶇，孩童時常在奔跑時，因路縫而跌倒。

實地勘查後，賴佳微更表示，除了民眾陳情的問題外，才正式開幕不到兩個月的中央公園，就出現草地光禿缺乏養護，甚至許多設施皆掛上修繕中的告示而不開放使用。

例如平衡體驗區原設計讓民眾坐臥在攀爬網中保持身體平衡，以達到娛樂與運動兼具的效果；生活體驗區原設計三個獨立空間，讓民眾進入透光的玻璃環境體驗生命週期。但是，卻在沒有人力維護的情況下，淪為一個無用的大型裝置。

江肇國指出，斥資33億打造的中央公園，如今看來多處缺乏人員維護與管理，年年高達1億6000萬的公園設施養護經費，能否發揮實質的效用實在令人質疑。

今年度預算由於美樂地計畫，將部份公園列為重點整修公園，打造陽光公廁與共融遊具而增編7000萬，但是全市的公園設施維護費依舊維持不變，推算加總台中市所有公園的維護、修繕、管理費用近3億。

江肇國表示，問題不單只有公園本身的問題，包含有許多民眾反應停車場標示不清，找停車場找很久外，停了車卻不知道該如何前往公園，甚至許多民眾亦反應停車場規劃不佳，感應車牌繳費機供需不等，造成冗長的排隊人潮，河南路停車場更是狹窄，相當考驗開車技術，至今可見撞痕斑斑。

建設局表示，中央公園以多元化的景觀及地形地貌進行設計，區內設置滯洪池、跨橋、野放草原區及具沙漠風的固化土區，形成豐富地景地貌；其中固化土鋪面回歸泥土本質，相較一般瀝青或混凝土，表面溫度低，保水性佳，與自然環境調和，也可作為民眾舉辦活動的地點。

建設局指出，市府將持續加強公園標示，除在園區周邊主要幹道入口、步道匯集處、人潮聚集處，設置32面直立式導覽牌面，去年也已建置中央公園互動式網頁，以利民眾使用手機及平板電腦查詢相關設施位置與說明，目前網站已有29萬以上的下載瀏覽人次，未來也將持續增設導覽牌面，讓民眾參考。

針對停車問題，市府已在中央公園北、中、南三處，分別設置環中路停車場、中央公園地下停車場、河南路停車場，並在河南路停車場設置大型車輛停車區，以利大小車輛分流；另外，建設局也規劃自國道1號、台74線交流道下，以及文心路、台灣大道、中清路等重要幹道設置中央公園路線指引牌面，預計農曆年前完成。

有關園區各項設施維護，建設局表示，中央公園開幕後，吸引許多民眾慕名而來，市府除每日派員加強安全巡檢；若有設施損壞，將圍設安全圍籬及宣導告示，並加速派工修繕，維護民眾使用安全。

(中時 )