大陸知名音樂人趙英俊（本名趙健）病逝消息在微博引起熱議，其家屬隨後也發出訃告，證實他於今（3）日下午2時33分在北京病逝，享年43歲；消息曝光後，許多藝人和名人好友都發文哀悼，女星姚晨則表示，「慢慢走，永遠瀟洒」。

趙英俊的家屬今日下午證實，趙英俊經多日醫治無效，在下午2時33分已病逝北京醫院，讓外界相當震驚，親友和粉絲們都非常難過。

趙英俊在2004年參加歌唱選秀節目《我型我秀》，一展好歌喉，隨後進入演藝圈，但他演藝事業一開始並不順遂，直到2013年開始配唱電視劇和電影主題曲，及客串一些電影才漸漸紅起來；其中他為了電影《送你一朵小紅花》演唱同名主題曲〈送你一朵小紅花〉，替電影更加分，也成為他的代表作之一。

許多好友和粉絲在微博悼念趙英俊，其中包貝爾曬出和趙英俊去世前的對話截圖，他留了一句「我也愛你」，讓他現在每每看到，都很想念又很難以接受。外界也叫趙英俊瀟洒哥，他的微博也出現「哀悼：音樂人趙英俊不幸病逝」，讓眾人不得不接受他病逝的消息。

趙英俊親人及摯友訃告全文：

我們沉痛地告知大家，音樂人趙英俊先生因病醫治無效，於2021年2月3日14時33分在北京病逝，享年43歲。

趙英俊先生睿智豁達，樂觀通透，追求夢想不息，崇尚搖滾不止，在抗擊病痛的日子裡，依然保持積極的心態面對生活，亦未停止對音樂的探索。

他一生創作並演唱了數十首膾炙人口的佳作，並未眾多電影製作歌曲，斯人已逝，妙音長存，他的笑容與歌聲將永遠與我們同在。

遵照趙英俊先生生前遺願，喪事將一切從簡。僅此，對其生前及患病期間予以關愛的親朋好友及醫務工作者致以誠摯的謝意。

(中時新聞網)