女星翁馨儀20歲帶球嫁張菲兒子張少懷，結婚近8年育有女兒「櫻桃」、兒子「栗子」，時常透過社群平台分享生活，近期他們忙著換新家，趁此機會裝潢內部，翁馨儀大方不藏私，拍下房間的照片，簡約、明亮又溫馨的設計，讓網友看了讚不絕口。

翁馨儀日前在IG曬出三張照片，分別是一對兒女的臥室和自己的主臥房，透露：「其實這次裝潢，我沒有太多預算放在房間內，房內只有栗子房多做了層板當做床頭櫃，其餘我都是選擇用油漆和擺設來打造各自房內的風格」從照片中可以看出，愛兒栗子的房間色系以白、灰為主，床的旁邊還放了一個黑武士大型公仔，不難看出是小男孩的臥室。

女兒櫻桃的閨房則以暖色系為主，地板選用木質材料，看起來溫暖又有質感，白牆上畫滿母女倆共同創作的童趣塗鴉，一旁還有麵包超人、小熊維尼、噴火龍、巧虎等可愛玩偶，木質書桌組線條流暢、沒有多餘的裝飾，整間房間的氛圍都充滿小女孩的純真。

至於夫妻倆的主臥房，走的是溫馨、簡約路線，陽光透過大片的落地窗灑進來，將木質地板照得發亮，淺黃色的牆上挖了兩個長方形的洞，放置玩偶和一些相框、裝飾物，另一面牆則整齊的掛滿各式帽子，洞洞板上也有兩個包包，可見翁馨儀擅於利用收納法寶騰出空間。還有一個地方也很特別，床頭櫃放著一個人頭娃娃檯燈，展現她古靈精怪的個性。

翁馨儀一家人的房間內部曝光後，許多網友都認為看起來很寬闊，感覺住起來很舒服，而且念幼稚園的兒女有了自己的房間後，能自己獨自睡覺不需要哄，雖然翁馨儀有些不習慣，仍感到驚喜，大呼：「我自由啦！！！終於熬過了，替自己拍拍」。

(中時新聞網)