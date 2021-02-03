和泰產險董事長、總經理人事異動 17:302021/02/03 工商 黃惠聆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 和泰產險董事長、總經理人事驚傳異動。 和泰車代理和泰產險公告，由於法人董事改派代表人，原董事長及總經理雙雙換人，目前由前金融消費評議中心主任委員兼總經理卓俊雄擔任代理董事長，該董事長職缺將另依法選任後，報請主管機關核准。至於總經理一職則由和泰產物保險司副總經理顏思齊代理，總經理職缺將另依法聘任後再報請主管機關核准。 華泰名品城新春檔期開跑 搶攻三代同堂商機 春安起跑 金門縣長替警方加油打氣 (工商 ) #和泰車 #董事長 #和泰產險 #總經理 #職缺 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台船總座曾國正 三度請辭獲准 04:102021/02/03 財經要聞 大甲媽聯名口罩 新年迎春好「罩」頭 16:202021/02/03 生活 華興攜手飛利浦推UVC防疫產品 11:282021/02/03 財經 和勤四引擎熱轉 營運喊衝 04:102021/02/03 證券．權證 併購頂好重新改裝 家樂福明在敦北和南港開2超市 17:192021/02/03 生活 特斯拉揪台廠備戰 和大開第一槍 04:102021/02/03 財經焦點 和大現增2.5萬張達陣 22.5億落袋 16:402021/02/03 財經 鎮瀾宮聯名口罩舉行過火儀式 大甲媽加持萬片捐桃園 15:442021/02/03 生活 滋味變了 和碩左啃蘋果 右打造新星進攻電動車戰局 18:102021/02/03 財經 泰男爽中4000萬頭獎花錢不手軟 10年後下場悽慘急勸世 20:542021/02/03 搜奇 《金融》新款手機價格高 行動裝置險保費躍增 08:012021/02/03 財經 財經熱門新聞 驚 一票空貨櫃急衝大陸 未來消費者將愈吃愈貴？ - 要聞 比稀土更珍貴？ 陸手中逾8成 澳怕了將重新開礦 - 要聞 支持澳對陸貿易政策？ 前總理4字打臉莫里森 - 財經 美股強彈700點竟是死貓跳？ 專家揭後頭驚人跌勢 - 財經 驚傳台積電大客戶轉單三星 韓媒猛爆料藏大陰謀 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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