和泰產險董事長、總經理人事驚傳異動。

和泰車代理和泰產險公告，由於法人董事改派代表人，原董事長及總經理雙雙換人，目前由前金融消費評議中心主任委員兼總經理卓俊雄擔任代理董事長，該董事長職缺將另依法選任後，報請主管機關核准。至於總經理一職則由和泰產物保險司副總經理顏思齊代理，總經理職缺將另依法聘任後再報請主管機關核准。

(工商 )