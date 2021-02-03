春節放假期間，高雄市政府社會局服務不打烊，持續關懷弱勢家戶、身障朋友和獨居長輩，提供即時服務；若市民朋友遇到緊急事故需求，或需要立即安置等，都可以撥打求助專線，由專業社工24小時輪值提供協助。

為了讓經濟弱勢民眾能提早準備過年物資，高市社會局於2021年2月，已經提前發放各項救助津貼，農曆年期間（2／10-2／16），長青社區關懷服務隊及社區照顧關懷據點，加強關懷弱勢和獨居長輩，提供情緒支持及年節期間關懷物資。

社會局表示，身障市民生活照顧於放假期間照常服務、全日型住宿機構也提供24小時留宿、對於聽障朋友也提供即時手語翻譯；而家防中心社工更是24小時輪值備勤待命，提供家暴、兒虐等保護性緊急案件，即時救援及庇護安置等服務，關懷守護全年無休。

春節期間為協助民眾急難需求，社會局每日皆安排工作人員值班，市民朋友若有緊急需求，可撥打1957或1999專線；若需專人協助或緊急安置，請通報113專線提供協助；值班人員將先行聯繫、評估，有緊急需求者，也會派請社福中心輪值出勤訪視，並緊急處理，評估核予「急難救助金」或給予「餐食兌換卷」，讓市民安心過好年。

此外，為友善長輩、吸引優秀外籍人士到高雄市定居，現在只要持「永久居留證」的外籍長輩，就能申辦「敬老卡」，享搭乘大眾交通運輸優惠，增進生活的便利性；自2月1日起可洽社會局及居留所在地區公所辦理，鼓勵符合申辦民眾多加利用。

(中時 )