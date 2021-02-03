星宇快閃小舖在三創。（星宇提供）

星宇航空超高人氣的品牌專賣店「星宇小舖」首間快閃門市POP-UP STORE今日於三創生活園區2樓創Q Space開幕！即日起為期半年，打造濃濃航空風格的精品店裝，並挑選多達50件熱銷商品現場展售，是星粉、航空迷絕對不能錯過的打卡購物新聖地！開幕首週六、日下午13：00-18：00，也安排空服員於門市與粉絲互動合影。

「星宇小舖三創快閃門市POP-UP STORE」外觀設計以星宇企業色曜石灰點綴大地金，展示櫃構造模擬機場行李輸送帶，其上以鏤空燈箱呈現STARLUX LOGO及星宇航空代碼JX，並特別規劃星宇航空爆紅的安全影片「STARWONDERERS星探者」週邊專區，各項商品就像是自行李輸送口緩緩送出，一一陳列在輸送帶上，再飾以燈條增添整體科技感。店舖地面也別具巧思的設計為機場跑道，跑道編號05L、23R取自桃園機場跑道編號，讓民眾就算暫時無法出國，也能在星宇小舖三創店感受即將起飛的感覺！

星宇小舖熱騰騰新品「JX STYLE 圍裙」也在今日的開幕式搶先發表，由推著機上餐車登場的空服員親身展示，立刻成為全場焦點。「JX STYLE圍裙」為制服設計師林尹培袞操刀，採用與星宇航空空服員圍裙的同款設計，一口氣推出銷售版限定四色：杏仁白、乳酪黃、丹寧藍、摩卡棕，防潑水材質、三釦式可調整肩帶及胸線立體剪裁，讓圍裙實用與美觀兼具。

快閃店鋪也販售多項精選人氣商品，包括：「星宇航空音樂鈴」、「星宇香洗手露」、「bitplay聯名旅人包」等，另外歡慶開幕釋出限量贈品，即日起至3月2日，單日單筆不限金額消費即贈「星探者蛋寶新年春聯」乙張；即日起至4月14日，至三創8樓會員服務中心，出示「三創APP行動會員卡」及「星宇航空 COSMILE 會員」卡號畫面，即可兌換「星探者A4 L型資料夾」及「三創生活商品抵用券NT$50元」（每名會員兌換乙份），贈品數量有限，贈完為止。

(中時 )