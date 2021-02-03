新冠肺炎疫情持續發燒，金門太武山熱門景點「擎天廳」和總兵署「地牢」及「金城民防坑道」在春節期間均暫停開放，其餘縣府管理的景點則正常開放。

縣府觀光處指出，位於太武山花崗岩坑道內，可容納上千人的軍事祕境擎天廳，鬼斧神工的建築一直是遊客參訪的熱門景點，但受新冠肺炎疫情影響，已自今年1月21日起暫停開放。因目前疫情持續升溫，金防部與縣府協調後，基於避免室內空間群聚，可能帶來感染風險的考量，包括擎天廳、排雷紀實館及明德公園等，在2月18日以前均維持不開放。

金防部與縣府協調後，基於避免室內空間群聚，可能帶來感染風險的考量，包括擎天廳、排雷紀實館及明德公園等，在2月18日以前均維持不開放。（金門縣府觀光處提供）

金門縣府業管景點在春節開放、關閉一覽表。（金門縣府觀光處提供）

縣府觀光處長丁健剛表示，農曆春節期間（2月12日至2月16日）該處業管景點包含總兵署「地牢」及「金城民防坑道」（展示館維持開放）也均暫停參訪，其餘則維持正常開放。

縣府表示，各處景點己加強消毒、清潔作業，並擺放消毒用品供遊客使用，第一線服務人員均戴口罩並落實防疫實名制，後續將配合中央疫情指揮中心相關規定，適時檢討景點開放。

(中時 )