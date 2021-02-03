台南市新營區一間宴會餐廳接連2年都受疫到新冠肺炎疫情衝擊，去年2月疫情爆發，後續的春酒、喜宴都被取消，下半年後稍微好轉，沒想到今年桃醫事件後，業者又「中槍」，退訂電話接不完，取消近千桌，2次算下來慘賠約900萬，苦不堪言，但沈姓業者一個轉念，決定不浪費食材，捐出200盅龍蝦粥，發送給新營、鹽水地區200戶獨居長輩，要讓他們溫馨過好年。

新營觀天下餐廳老闆沈煌仁說，店內除少數包廂外，其他開放空間走宴會式場模式，以婚宴、尾牙、春酒及中、大型餐會為主，訂桌數較多，一旦疫情嚴峻、管制措施縮緊，生意就會受到影響，只是沒想到一連2次重創，「大月變小月」，不知該如何是好。

沈煌仁表示，店家跟消費者有口頭約定，若是臨時取消預定，還是得收取訂金，不過因疫情緣故除外，這次疫情又起，從桃醫事件發生、媒體報導後，就陸續接到退訂電話，原因清一色都是因為疫情，2月到4月的訂位都被取消，但既然防疫優先，業者也只能摸摸鼻子。

這次不想浪費食材，沈煌仁決定與鹽水獅子會合作，他負責烹煮200份、市價800元一盅的龍蝦粥，分送給鹽水、新營的獨居老人，粥裡有半隻澳洲進口龍蝦、軟絲、蝦仁、肉絲等，相當豐富；另外他也與大廚開發龍蝦全餐料理，開放消費者訂購。

(中時 )