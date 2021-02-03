寒假期間，台灣警察專科學校第38期18名實習生，至台中市警察第二分局報到實習，校長鍾國文，日前至台中訪視，與曾任警職的台中市副市長陳子敬，及警察局長楊源明，3巨頭齊聚，給予實習學生加油鼓勵，期勉學生像學長姐一樣優秀，培養為民服務的精神。

台灣警察專科學校長鍾國文表示，實習見學及情境教學是警專的2大訓練核心，提升執勤安全與法治素養，警察教育訓練須持續精進，學生在實務單位跟著指導員實習，不僅能幫助內化學員的法規與執勤技巧，亦能提升應用技能與執法品質，使其迅速與職場接軌；

在學校透過模擬各式勤務情狀情境模擬演練，結合學科與術科，法規與警技，強化實作能力，提升執勤安全。在實習經驗分享過程中，18位同學逐一分享勤務中處理各類案件等心得，同學們除了學習外勤學長們執勤的技巧外，更讓學生感受到學長、姊們的智慧與高EQ。

而面對日異月新的科技時代，外勤使用的各項E化系統，不同於學校授課，讓學生們大開眼界，在指導員的指導下現場操作，也讓學生們有「職場新體驗」收穫滿滿。

台中市副市長陳子敬與警專實習學生，進行經驗傳承與世代交流，陳子敬是警大38期畢業，這次參加的警專學生湊巧也是38期，「大38」「VS「小38」座談會，輕鬆無壓力，陳子敬說，維持規律的生活作息及注意身體健康，避免抽菸及過量飲酒等不良習慣，為未來警察生涯奠定好基礎。

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(中時 )