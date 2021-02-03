陳哲宇表示，長者們各個身體狀況不同，因此過於跳躍的步法與激烈的擺動不太適合。（中華長照協會提供／游念育台北傳真）

曾經是拳擊國手的陳哲宇，帶著一群原住民孩子組成「熱原拳擊隊」，他除了用拳擊感化許多不愛上學的孩子，也長期擔任社工，中華長照協會特別邀請「熱原拳擊隊」教導獨居長者拳擊眉角，陳哲宇帶著4個原民年輕國手到現場，第一次與長輩一起打拳的4位國手直呼，「有點緊張，卻又很期待」。

陳哲宇用拳擊改變了不少原住民的孩子，陳哲宇說，「「我教他們打拳，不是打架，讓他們知道拳頭是有價值的。」陣陣拳套與拳靶的撞擊聲，「iCare長照咖啡館」裡的長輩從65歲到94歲都有，陳哲宇帶領著「熱源拳擊隊」陪伴獨居長者學習，讓長者走出「孤獨」，盼能帶給社會更多的溫暖。

陳哲宇表示，長者各個身體狀況不同，因此過於跳躍的步法與激烈的擺動不太適合，多以穩健的立技、上肢動作為主，在適當活動裡，激發出這些「高年級拳擊手」的活力。

中華長照協會表示，協會自成立以來積極投入弱勢長者服務，期許建構一個「幼有所長、壯有所用、老有所終」的良善社會；陳哲宇說，帶著孩子出團、助教，也是為了讓孩子累積教學經驗、增加信心，此外，更可以讓他們看見其他的團體為弱勢所做的努力，彼此合作，是很棒的事。

(中時 )