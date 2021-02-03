迎接農曆過年，故宮珍藏唯一媽祖像〈天后安瀾〉首度亮相！今3日故宮南院「翰墨空間—故宮書畫賞析」換展，「故宮媽」讓民眾看到媽祖年輕模樣，另同步展出宋蔡襄〈致彥猷尺牘〉、宋人〈虎溪三笑圖〉等9件重要古物，「人氣國寶展」有北宋薛紹彭〈雜書〉3公尺長卷全幅展出，特色主題喜迎春節年假人潮。

策展人故宮書畫處科長何炎泉表示，本檔展期適逢媽祖生日及浴佛節，特別選定宗教元素來串聯作品，考據媽祖信仰與歷代皇帝的推廣有很大淵源，因此精選曾賜媽祖「順濟」廟額的宋徽宗、封媽祖為「崇福夫人」的宋高宗、幫媽祖為「天后」的清聖祖等3位皇帝書法作品聯展，至於明星展件〈天后安瀾〉收錄於《天開壽域南極圖》冊裡，畫中媽祖造型與台灣廟宇常見中年豐潤形象不同，是媽祖年輕得道時的樣貌。

故宮南院「翰墨空間-故宮書畫賞析」3日起換裝，此次以宗教為主題，故宮博物院唯一珍藏媽祖像《天后安瀾》首度亮相。（故宮南院提供／呂妍庭嘉義傳真）

吳彬《歲華紀勝圖》冊描繪一年當中各個節令的活動，本次選展「浴佛」，精細中帶有樸拙稚趣。 （故宮南院提供／呂妍庭嘉義傳真）

宋人〈虎溪三笑圖〉也是此次展出重點。 （故宮南院提供／呂妍庭嘉義傳真）

南院指出，「宋四大家」之一的蔡襄，和明代宮廷畫家吳彬都是福建莆田人，與媽祖同鄉，這次也有文物展出，蔡襄除了書法，對文房四寶也很有研究，作品〈致彥猷尺牘〉有顏體的穩重結構並滲入妍美的筆法，書風圓勁清麗；吳彬《歲華紀勝圖》冊描繪一年當中各個節令的活動，本次選展「浴佛」，精細中帶有樸拙稚趣。

策展人林宛儒說，繪畫選件圍繞宗教主題，宋人〈虎溪三笑圖〉講述東晉陸修靜、陶淵明兩人拜訪高僧慧遠，三人相談甚歡，讓慧遠打破「送客不過虎溪」的誓言，故事雖屬虛構，但也反映了儒、釋、道三教共融的理想境界。

南院表示，「翰墨空間—故宮書畫賞析」書法選件以跨越朝代、各體兼備為主，繪畫以山水、花鳥、人物三大領域為輔，搭配本檔35件文物展出，展場也有新氣象，展期至5月9日止。

新春期間2月10日至16日故宮南院天天開館，初一至初五推出新春揮毫、射箭體驗、祈運年畫、清宮一日木匠及香氛轉心瓶等DIY活動，以及爵士樂、國樂團多樣表演。

(中時 )