台股今年仍將續走多頭行情，加上5G已被看好為股市「護國群山」的中堅份子，連帶使得市場上各投信業者所發行的5G ETF商品，亦更受到投資人矚目。但同樣的5G，隨著ETF所包裝的成份不同、追蹤指數不同、投資標的不同，不僅內容大有學問，連帶反映出來的投資報酬率，落差亦相當懸殊。

目前市場上單位淨值最高、投資報酬率最佳的，就屬元大投信在去年7月所發行，有「硬5G」之稱的「元大全球未來關鍵科技」ETF，該檔ETF在日前台股即將上看17,000點之時，每單位淨值曾來到29.6元，一度逼近30元大關，當時成立以來的投資報酬率，已高達50％，而即使是現在大盤回檔到16,000點以下，但投資報酬率仍在40％以上。

ETF為被動型的指數基金，因此當時在定位追蹤指數時，這個至大的關鍵就已決定了日後報酬率的表現，若以元大的硬5G ETF的追蹤指數來檢視其成份，該檔 ETF在投資風險上可說是四檔 ETF中最為分散的，它盯住i STOXX全球未來關鍵科技指數，所追蹤的指數支數有100檔，至於其他5G ETF所追蹤的指數支數，大致介於30檔至60檔之間。

而元大硬5G ETF不僅投資風險分散，而且在5G產業當中，投資的是最上游，也是最握有技術領先優勢、站在最佳戰略地位的族群；舉例來說，「護國神山」台積電，就在其前十大核心持股當中，另外聯發科、英飛凌科技等亦位居名單之上，這種「立足台灣，選股全球」的投資標的配置策略，既能透過全球分散來避險，台股大漲時也不會錯失價揚的時機，因此近半年多來報酬率已大幅領先其他同類型的ETF，有的甚至是2、3倍之多。

而另一方面，同樣是5G，但若集中配置在某一特定地區，可能會有風險過度集中問題，投資人此時除了考慮5G的前景之外，恐怕也得考慮該地區本身的投資風險，特別是中美貿易戰迄今仍持續延燒，很多高科技產業受到波及，包括被看好的明日之星產業亦不例外，也因此，同樣是5G ETF，但有些ETF礙於上述當初在定位時就已確立的選股成份問題，使得淨值、報酬率因而上不來。因此投資人在擁抱股市行情，切入5G商機的同時，對於最好入門的ETF，在進場之前還是要好好貨比三家，仔細評估，才能盡收5G投資之利。

(工商 )