近百位鄉親3日上午向羅重盛領取白米度過年關。（謝明俊攝）

南庄慈善藥師羅重盛3日上午捐贈白米2700斤給弱勢鄰里，親友也來幫忙發放。（謝明俊攝）

鄉親領到白米後感激萬分。（謝明俊攝）

南庄慈善藥師羅重盛，除了每年年終舉辦一場大型寒冬送暖活動外，每年還會不定期捐送民生物資給鄉里弱勢住戶，日前，羅重盛接獲多位鄉里求助，年關將近家中已無白米，羅重盛不忍鄉里難過年關，3日上午發放白米2700斤給鄉內弱勢鄉民近百人，讓鄉民感激萬分。

在南庄東村土生土長的羅重盛，因從小感染小兒痲痺症，不良於行，但他從不自暴自棄，靠著自己努力，從後龍仁德醫校藥學科畢業後考上藥劑生，回鄉開業超過38年。

羅重盛因見許多鄉鄰生活困頓，執業後就經常免費提供藥物或是白米救濟貧困鄰里，並從18年前開始，在每年年終歲末時，舉辦寒冬送暖活動，義行贏得社會各界贊助，送暖活動愈辦愈大，已成南庄地區歲末最大送慈善活動。

除了歲末送暖以外，羅重盛平日都會不定期接濟鄉內貧困鄰里或團體，只要接到鄰里求助，羅重盛都會義不容辭，日前，羅重盛得悉有多位鄉親家中已近無米可過年，羅重盛立即訂購白米2700斤，於3日上午分送給貧困鄉親。

3日上午捐贈白米活動開始，包括南庄鄉東村、東河、南江、蓬萊、獅山等村近百名鄉親依序前來羅重盛住處樓下，領取白米，一家4口以內，可取白米30斤，4口以上可加領至50斤，希望讓鄉親過個好年，羅重盛的義舉也讓鄉親感激不已。

(中時 )