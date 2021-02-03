新北市一名人夫在羽球場上結識小三，雙方以打球為藉口約會交往7年、並發生性關係。不料，人夫在外還有小四、小五，遭到小三抓包，並威脅簽下100萬本票作為分手封口費。但小三仍然打電話給正宮人妻，戳破所有姦情。元配崩潰提告求償，法院日前判處小三應賠償元配60萬元，可上訴。

判決書指出，偷吃的人夫坦承，和妻子結婚30年，因為有打羽毛球的習慣，在球隊結識小三，交往7年並發生多次性關係。幾乎每個星期三下午都會和小山到山上的摩鐵開房間激戰，每個月至少3次。

元配表示，2019年5.6月間，接獲一名女子電話，爆料稱老公與球隊其他女性交往，之後又來電稱老公已經欺騙她7、8年。她鼓起勇氣去質問老公，老公坦承偷吃，才知道對方就是小三。另外，小三還曾經以曝光小四、小五的姦情作為籌碼，要脅老公簽下100萬本票作為分手封口費。人妻崩潰心碎，提告向小三求償70萬元精神撫慰金。

審理時，小三辯稱，並不知道人夫已婚，發現對方有家庭後便立即斷絕關係，100萬元是人夫為了跟小四在一起，主動給她的分手費。但小三曾在檢方偵訊與法院審理時供稱，「元配應該隱隱約約都知道，但我從來都沒有吵過人夫的家庭」另外並指出人夫還有小四、小五，顯然承認自己是小三。新北地方法院未採信小三的說詞，判她應賠償正宮60萬元，全案可上訴。

(中時新聞網)