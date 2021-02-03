愛盲基金會今年與呷七碗合作舉辦年菜送愛活動，除了溫暖新北市視障者及弱勢家庭的心外，更將年菜認購扣除相關經費後，所得捐贈也將作為愛盲基金會庇護工場學員工作訓練經費，截至上月22日為止，已募得100份禮盒，將送給全台100戶視障及身心障礙者低收家庭及近貧家戶，這份來自四面八方集結的愛心年菜禮盒，即日起將透過呷七碗親送，溫暖及關愛傳送予每一戶的弱勢家庭。

新北市勞工局輔導的愛盲庇護工場，除了提供身障員工簡單、重複性高的「商品包裝」及「手工皂製作」等工作項目，更訓練庇護員工學習工作技能與職場互動。但因年度服務經費需求龐大，愛盲基金會除了邀請社會大眾購買庇護商品與建立企業合作外，也期盼透過各種銷售管道，給予庇護員工最直接的支持。愛盲庇護員工除了製作手工皂禮盒以外，還提供了穀物、果乾、年菜、水果等各式禮盒選項，歡迎社會大眾與企業團體訂購。

(中時 )