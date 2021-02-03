信義鄉賞櫻祕境望高寮，櫻花陸續綻放，吸引遊客流連。（廖志晃攝）

陳才毅在望高寮種植櫻花，如今已蔚然成林。（廖志晃攝）

信義鄉賞櫻祕境「望高寮」位於新中橫公路旁，種植面積約2公頃、1000多株櫻花，目前山櫻花已經開始綻放，吸引遊客流連櫻花隧道間，預估春節時櫻花將全面盛開，各種品系櫻花陸續競妍，花期可延續到3月。

從省道台21線新中橫公路，經過草坪頭再往山區行駛到116公里處，就是望高寮，面對郡大山可以展望陳有蘭溪、東埔溫泉及望鄉部落，天氣晴朗時還能看到集集大山。

在望高茶園管理櫻花林的陳才毅，10多年前回到信義，在陡峭的山坡種植各種品系櫻花，目前已蔚然成林，為維護櫻花生長環境及景觀，他還經常僱工剪修枝條、除草，因此，櫻花林中清幽雅緻，之字形的步道兩側就成為櫻花隧道，漫步其間，心曠神怡。

望高寮海拔標高1320公尺，生產的高山蔬菜、茶葉品質絕佳，不過，也因為在山區，早晚溫差變化大，曬不到太陽的地方就會感到沁涼的寒意，賞花也要注意保暖，最佳賞櫻時段在早上10點半到下午2點半；陳才毅表示，櫻花林免費入園，但請遊客不要亂丟垃圾，返程記得把垃圾帶下山。

信義鄉農會總幹事黃志輝表示，草坪頭、望高寮的櫻花陸續盛開，防疫期間，歡迎大家到信義鄉踏青賞櫻、東埔溫泉泡湯，呼吸新鮮空氣，採購優質農特產品。

(中時 )