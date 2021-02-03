吉茂精密（1587）自結1月合併營收1.74億元，再創歷史同期新高，較去年同期成長36％，延續著2020年的好表現，於今年1月開出紅盤。

吉茂指出，今年持續著2020年營收成長動能，雖在新冠疫情及全球貨運艙櫃短缺影響下，1月營收依舊繳出創同期新高的成績單，目前產能滿載，因應客戶後續訂單持續成長，吉茂兩岸工廠已陸續添購進設備裝機並已開始試產，於農曆年後產能開出下，可確保產能滿足客戶之需求，也為接下來的旺季做好準備。

吉茂2020年營收17.26億元、年增13.8％。展望今年，吉茂認為，在美國市場訂單移轉效應持續及美中貿易戰對大陸出口汽車水箱持續課徵高額關稅的影響下，加上吉茂兩岸工廠設備到位產能提升，將持續推升2021年營收。

此外，吉茂與汽車零件大廠電綜（Denso）交接的汽車冷凝器已於今年1月少量出貨，後續搭配產能提升計畫將陸續放量出貨，法人樂觀吉茂今年營收有機會挑戰歷年新高。

(工商 )