楊貴媚、范少勳、施名帥、温貞菱、姚淳耀3日出席公視《阮三个-餐車環島發大財2》記者會，一行人11天去了7個城市，最遠連澎湖都去了。范少勳、施名帥笑稱温貞菱站上工作台立馬變兇，只會對小幫手好，還對小幫手李玉璽輕聲細語：「小心這個燙燙。」范少勳不禁笑喊：「對我們都沒這樣。」一行人在南投音樂節因預估錯誤備料太多，壓力直升，連洗澡都在帳篷區盥洗台擦澡解決，温貞菱自曝過程還被范少勳推到牆上，後來才知道是為了保護自己。

温貞菱笑說：「想說大勳為何要推我撞牆，原來是因為後面有個喝醉的男生離我很近，他是為了保護我。」范少勳曝她還因漢堡餐車生意太慘淡，忍不住淚灑現場，她笑回：「真的太挫折了那次，我們通常一整天都沒人吃便當，現場很多人排隊，但我會餵大家喝水，製作人也要大家多喝水、多休息。」「老闆娘」楊貴媚暱稱温貞菱過動兒，認為對方就像停不下來的小太陽，精力十足。

楊貴媚暱稱温貞菱是過動兒。（公視提供）

一路下來，從陌生到熟練，楊貴媚笑稱，大家想跟傳授他們廚藝的老師討論要不要乾脆開家店，因為現在的手藝已經好到被粉絲懷疑是專業廚師料理，而不是明星自己動手，「演藝圈再不翻轉，有一天去賣漢堡」。施名帥則怕這家店聚集所有明星，員工成本太高，「不管以後要不要開店，我至少明白一個道理，吃漢堡不要太機車」。眾人大笑。有趣的是，姚淳耀本來是小幫手，後來也被留了下來一起為餐車奮鬥。

(中時 )