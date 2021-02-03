因新冠肺炎疫情未歇，水禽產業受影響，行政院農業委員會偕同中華民國水禽產業促進協會一起替台灣蛋鴨找出新商機，自去年起積極鼓勵加工業者開發新式蛋鴨產品，將老蛋鴨商品化，開發多項商品，並力邀台灣好媳婦佩甄一起品嚐推薦。

中華民國水禽產業促進協會理事長吳祥斌指出，在中醫的說法裡，鴨肉是性平味甘的，蛋白質和相關營養成分上頗高，各年齡層的民眾也都適合品嘗，而藝人佩甄平時除了工作外，在家更燒得一手好菜，也常發揮巧思以最快速即食的方式替家人準備晚餐，這次的蛋鴨產品都是快速即時的產品，因此深受她的喜愛，且推薦給忙碌的婆婆媽媽與上班族，這些產品都是冰箱必備的快速即時料理包；更是經過營養師、專業食品加工教授及美食家詹姆士的評鑑，更兼具了健康、美味、營養及方便。

得意中華這次推出的是營養價值非常高的「紅藜蔬鴨粥」，此產品不僅有滋補的老蛋鴨還有健康的台灣紅藜、新鮮的花椰菜以及得過獎的雲林西螺米，，入口即化的鴨肉塊和花椰菜，看似簡單的粥品，卻有滿滿誠意和用心。此產品只需要微波加熱即可食用，暖暖的一碗粥大人小孩都適合，就連年長者也都方便食用。

「黃金滴鴨精」由加工業者饗城食品所推出的滋補產品，裡面有專業精粹的全鴨精華，且嚴選食用益生菌配方飼料的國產鴨，是滋補強身的最佳選擇，喝起來也無腥味，只需要隔水加熱或是微波就可以馬上食用，快速又方便。

由元進莊所推出的退冰即食「蔗香鴨賞」，體現到消費者的生活改變和需要，在講求快速的時代，消費者不希望經過太多繁雜的動作即可吃到美味的食材，因此開發出「退冰即食」的蔗香鴨賞，民眾無論是退冰或加入蒜苗拌炒，都會是一道色香味俱全的家常小菜。

御軒食品開發的「冬瓜陳皮老鴨煲」，一開始就定調是方便、營養、豐富，內容物不僅有鴨肉塊、冬瓜還有薏仁，不論是直接加熱或加麵煮成一鍋美味的湯麵，都很適合正餐品嘗，內容物精選大塊的鴨肉塊、還有健康的薏仁，經真空高壓熬煮，適合忙碌的上班族，回家可以直接加熱即食。

(中時 )