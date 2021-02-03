汽車和機械建造部門優於預期的彈升，西門子周三調高2021財年的財測。

該工程和工業軟體大廠表示，疫情期間冷淡的客戶，目前看見中國和德國客戶強勁的改善。

截至12月31日的第一財季，中國銷售上升21%，主要為工廠自動化需求的增加。西門子引述該公司協助BMW合資公司華晨寶馬提高其汽車工廠的產量。

同期間在德國銷售增加8%。西門子表示，德國的出口部門已經復甦。

西門子的財報表現被視為更廣泛工業部門健康的指標，它指出該部門已經從新冠疫情好轉。

在第一財季，西門子在銷售、訂單、獲利上，都有超乎預期表現。西門子上季銷售為140.7億歐元，經調整EBITA為21.28億歐元，EBITA獲利率為16.0%。

西門子預計，在截至九月的本財年中，將有個位數中高位的成長區間，高於去年提出的溫和，即約3%~5%的成長財測。

總部位於慕尼黑的該公司在第一財季報出工業利益上升39%，來到21.3億歐元，優於公司內部預測的16.7億歐元。訂單增加11%，達159.4億歐元，超過139億歐元的預期。

(時報資訊)