美國聯邦儲備銀行理事會（Federal Reserve Board）於當地時間2月2日公告，終止於2018年4月19日對華南銀行暨紐約分行所發布之停止令（Cease and Desist Order），並自2021年1月27日起生效。

華南銀行表示，該停止令的發布主要是因為其紐約分行過往在當地主管機關執行年度例行檢查時，發現該分行防制洗錢制度措施以及遵循程度不足，有應提升改善的事項所致。

華南銀行為了提升法令遵循及防制洗錢文化，以及完備與優化各項制度，除了積極強化與改善紐約分行不足的地方外，近年來更積極投入大量的資源及人力，來建置與強化全行的法遵及防制洗錢制度與意識。

此外，華南銀行近年大幅擴充法遵及防制洗錢人員編制，同時全行更有超過3,000位員工具有國際反洗錢師的資格，這些都展現華南銀行強化與落實法遵相關工作的決心。

本次獲美國監理機關公告終止停止令，顯示華南銀行及其紐約分行近年在法令遵循及防制洗錢的積極作為，已獲得美國監理機關的肯定。

華南銀行強調，良好的公司治理是金融機構永續經營的基石；而法令遵循及防制洗錢制度則是完善公司治理制度不可或缺之環節。經過多年投入及努力，法令遵循及防制洗錢文化已深植於每一位同仁的心中，並且落實於每一項日常業務。

未來，華南銀行於積極拓展業務之同時，必將持續推動各項法令遵循及防制洗錢制度，健全營運體質，以達到立足臺灣，展望國際的目標。

(工商 )