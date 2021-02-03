華新科僅花五個交易日 買完500張庫藏股 17:592021/02/03 工商 李淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 華新科（2492）庫藏股執行進度神速，公司公告，已經買回500張庫藏股，平均價位230.47元，換算之下，華新科僅花五個交易日就買完持股，買回股數占公司已發行股數0.1％。 華新科庫藏股執行日期原訂為110年1月28日至3月26日，但公司3日公告，已經提前在2月3日執行完畢，相當於只花五個交易日就提前達陣，以華新科收盤價237元計算，帳面上現賺2.83％，這些買回的庫藏股將轉讓給員工。 中小型題材股強彈 櫃買拚封關前站回月線 權證星光大道－永豐金證券 友達 外資連五日買超 (工商 ) #華新科 #五個 #買回 #僅花 #張庫藏股 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 防疫神單大賣 台灣產物 2月底前難全數核保 04:102021/02/03 金融．稅務 新台幣盤中衝27.93元 創23年半新高 16:312021/02/03 財經 熱門股－曜越 營運樂觀價量齊揚 04:102021/02/03 證券．權證 台灣權王－抱股過年 日月光、南亞科牛氣足 04:102021/02/03 證券．權證 《傳產》精華區老透天改建商機夯 建商15億元卡位信義區 17:052021/02/03 財經 《半導體》台積電連3紅 最多回彈51元 11:082021/02/03 財經 去好市多收親戚傳涼麵照開酸 網看真相傻眼：拳頭都硬了 13:012021/02/03 生活 法人點火 13檔價量齊揚 04:102021/02/03 證券．權證 石木欽案延燒 傳湯曜明、陳肇敏買股 涉上億標案 07:512021/02/03 政治 華義去年12月轉盈 每股賺0.81元 04:102021/02/03 證券．權證 話題熱 群創、聯發科吸睛 04:102021/02/03 證券．權證 財經熱門新聞 大陸暴買台積電晶片 美媒曝最終結果…跌破眼鏡 - 財經 1國重新開採 恢復對陸供應鐵礦石 澳肥單要縮水了 - 財經 EUV機台變搶單關鍵 台積電吃下英特爾7奈米機會大增 - 財經 車用晶片缺爆 美若大開口 專家：台積電危險了 - 財經 驚傳台積電大客戶轉單三星 韓媒猛爆料藏大陰謀 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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