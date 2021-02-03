華新科（2492）庫藏股執行進度神速，公司公告，已經買回500張庫藏股，平均價位230.47元，換算之下，華新科僅花五個交易日就買完持股，買回股數占公司已發行股數0.1％。

華新科庫藏股執行日期原訂為110年1月28日至3月26日，但公司3日公告，已經提前在2月3日執行完畢，相當於只花五個交易日就提前達陣，以華新科收盤價237元計算，帳面上現賺2.83％，這些買回的庫藏股將轉讓給員工。

(工商 )