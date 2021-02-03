109學年HBL高中籃球聯賽男子組8強準決賽，高苑工商前2站讓高一後衛謝侄豈先發，不過他有點不太適應這個角色，今天從替補出發讓他更自在，繳出22分、13籃板，兩項數據均創個人本季新高，幫助高苑89比74力退東泰高中，斬獲8強準決賽首勝。

目前8強準決賽4場賽事，謝侄豈頭兩戰都是先發，但加起來只得6分，昨天雖然從替補出發，不過也還沒找到感覺，直到今天才更加進入狀況，他笑說：「賽前介紹球員進場時才知道自己今天也是替補，有點鬆一口氣，因為我覺得自己才高一就打先發不太適應，也自認程度還不到站穩先發。」

先發、替補表現落差大，也讓謝侄豈笑說現階段好像打替補比較好，意外今天得分進帳如此多，他期許自己接下來賽事能更加成熟，不要有一場沒一場。

高苑教練黃昶珽表示，因為12強複賽最後2戰謝侄豈表現不錯，8強賽前兩戰設定讓他先發，可能他還沒這麼快適應，後來就把他調到第6、7人來使用，效果感覺也更好，今天同時也賦予謝侄豈防守東泰先發主力余祥平的任務，算是表現相當稱職。

除了謝侄豈，王禹承也為高苑投進22分，傅發翔18分、9籃板、5抄截；靠先發五虎打天下的東泰高中，仍是先發5人得分雙位數，余祥平16分，廖慈恩、羅冠淯及陳晉桓各15分。

高苑工商在8強賽悶了三天，先輸給光復高中、泰山高中、能仁家商三支勁旅，今天除了對東泰高中必須全力收下勝利，黃昶珽也鼓勵球員不要因為前3場失利氣餒，後面比賽一場一場抓下來，仍有一搏晉級4強的機會。

高苑傅發翔（中）籃下放進兩分。（張鎧乙攝）

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