受害的果園業者雖表示對網紅一家人的行為不知情，見照後直呼心疼。（翻攝照片／巫靜婷苗栗傳真）

某網紅近日攜家帶眷到苗栗大湖採草莓，但卻因1張網紅丈夫疑似腳踩草莓苗的照片惹議，受害的草莓園業者3日表示，不知網紅一家人在草莓園裡的行為，表示草莓園裡每行棚布底下都有埋水管，一腳下去不僅會踩壞水管，踩凹後灌溉也會不平均，後面的草莓苗可能因吃不到水死亡。

大湖草莓祭許多遊客慕名採果，但客人素質參差不齊，有觀光果園的業者坦言，除了派人顧果園，否則惡搞的行為防不勝防。受害的草莓園業者3日受訪時表示，客人太多對網紅一家人沒什麼印象，但看到照片男子腳踩草莓苗感到心疼，若是現場目睹一定會勸阻。

草莓園業者指出，草莓園棚布底下有埋設滴灌用的水管，被人一腳踩踏，不僅會踩壞水管，被踩凹的部分還會因為出水不均勻，導致後面的草莓園都吃不到水。女園主也表示，過去還曾發現有客人採完草莓竟沒有拿回來結帳，整堆棄置園區，就連採草莓工具、籃子都不拿回來，但近年這種情況有少一些了。

遊客看見網紅一家人行為的照片，紛紛表示是最壞的示範，有遊客表示，這樣踩草莓苗很不好，擔心草莓都被踩爛，如果換成她會選擇走田園裡的走道，或是繞路通行。

(中時 )