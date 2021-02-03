許多勞工原本在去年有結婚計畫、度蜜月等，受到新冠肺炎疫情影響，無法出國，8天婚假恐怕被吃掉，雖然依勞動部先前函釋指出勞工之婚假可自結婚之日前10日起3個月內請休，但經雇主同意者，得於1年內請畢，但疫情至今持續已逾1年，勞動部近日再發函釋指出，經雇主同意，可以在指揮中心解散後1年後請畢。

依勞基法、勞工請假規則及相關函釋，勞工可以在結婚前10天起3個月內請完8天的婚假，但經雇主同意，可以在1年內請畢。但近日函釋再指出，由於國際疫情仍嚴峻，為使勞工能有較彈性婚假規劃，勞工如無法在1年內請畢婚假，經雇主同意，可以在中央流行疫情指揮中心解散之日後1年內請畢。

勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛表示，近期有民眾、立委反映此問題，也在審查預算時提出主決議要求勞動部應檢討，因而詢問銓敍部比照公務員請假規定，經雇主同意後最遲可以在「嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心解散之日」後1年內請完婚假8天。

(中時 )