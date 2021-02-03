「KANO園區」除了設置巨大的棒球及球棒裝置，成為遊客到來時必拍的景點。（馮惠宜攝）

「KANO園區」2020年底更增設了17米星光大滑梯、12米地景滑草場成為了嘉義市新親子景點。（馮惠宜攝）

梨園寮車站是阿里山林鐵唯一位於梅山鄉的車站且無人看管的招呼站，也是傳說中汽車到不了的車站，需要穿過樹林小徑才能抵達的秘境車站。（馮惠宜攝）

鈺通大飯店於公共空間擺放嘉義傳統工藝特色如檜木雕刻、石猴與交趾陶作品。（馮惠宜攝）

推動城市輕旅、低碳旅遊，昔日有「桃城」美名的嘉義市近來將市區公車全面電動化，且只要用電子票證即享免費搭乘，透過公車串連高鐵、火車路網，去年底更陸續增設Youbike 2.0的公共自行車站點，外地旅客可以透過大眾交通工具暢遊嘉義市區。

嘉義舊稱桃城，昔日因為開發阿里山林業，這裡成為木材集散地，而有「木都」美名，且因應木材運輸建設的森林鐵道，迄今成為台灣仍在營運的高山林業鐵路系統，也是台灣國家級重要文化景觀，到嘉義旅遊可以搭小火車到奮起湖，欣賞沿線風光，近年也興起包車式的鐵路之旅，透過預約鐵路專車，搭配專業的導覽深入沿線秘境車站取景，並且一覽之字型鐵路行進間之美。

今年嘉義市區公車全面電動化，並且以英倫風打造車身，讓搭公車變成一種風雅時尚。為方便外地遊客不開車遊玩嘉義，旅客憑高鐵票，可免費搭接駁到市區，再透過電動公車綠線：中山幹線、紅線：忠孝新民幹線以及黃線：光我嘉線（台灣好行）暢遊整個城市，以輕鬆的步調來探索更深的文化內涵、品嚐在地的美味小吃。

全面上路的嘉義市電動公車，無論紅、綠、黃三線都會經過嘉義火車站，除方便旅客搭乘阿里山小火車到奮起湖車站一遊；也串連嘉義市的著名景點，例如：KANO園區、嘉義製材所及重新開幕的嘉義市立博物館。

計畫來趟兩日遊的輕旅可投宿鄰近嘉義高商的「鈺通大飯店」，電動公車綠線經過，鄰近更有公共自行車站點，利用Youbike夜遊文化夜市或到中央噴水站吃噴水火雞肉飯都很便利。

(中時 )