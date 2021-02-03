推動城市輕旅、低碳旅遊，昔日有「桃城」美名的嘉義市近來將市區公車全面電動化，且只要用電子票證即享免費搭乘，透過公車串連高鐵、火車路網，去年底更陸續增設Youbike 2.0的公共自行車站點，外地旅客可以透過大眾交通工具暢遊嘉義市區。
嘉義舊稱桃城，昔日因為開發阿里山林業，這裡成為木材集散地，而有「木都」美名，且因應木材運輸建設的森林鐵道，迄今成為台灣仍在營運的高山林業鐵路系統，也是台灣國家級重要文化景觀，到嘉義旅遊可以搭小火車到奮起湖，欣賞沿線風光，近年也興起包車式的鐵路之旅，透過預約鐵路專車，搭配專業的導覽深入沿線秘境車站取景，並且一覽之字型鐵路行進間之美。
今年嘉義市區公車全面電動化，並且以英倫風打造車身，讓搭公車變成一種風雅時尚。為方便外地遊客不開車遊玩嘉義，旅客憑高鐵票，可免費搭接駁到市區，再透過電動公車綠線：中山幹線、紅線：忠孝新民幹線以及黃線：光我嘉線（台灣好行）暢遊整個城市，以輕鬆的步調來探索更深的文化內涵、品嚐在地的美味小吃。
全面上路的嘉義市電動公車，無論紅、綠、黃三線都會經過嘉義火車站，除方便旅客搭乘阿里山小火車到奮起湖車站一遊；也串連嘉義市的著名景點，例如：KANO園區、嘉義製材所及重新開幕的嘉義市立博物館。
計畫來趟兩日遊的輕旅可投宿鄰近嘉義高商的「鈺通大飯店」，電動公車綠線經過，鄰近更有公共自行車站點，利用Youbike夜遊文化夜市或到中央噴水站吃噴水火雞肉飯都很便利。
(中時 )
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