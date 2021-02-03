對今年的景氣看法，台泥董事長張安平3日指出，雖然新冠肺炎疫苗已問世，但從疫情發展、施打疫苗進度等面向觀察，疫情大概還要一年才會解決，疫情對景氣的影響還會持續，今年不是簡單的一年，仍會是比較辛苦的一年。

至於集團的規劃，張安平表示，每年都是新的開始，海外布局仍會繼續進行中。集團旗下能元科技也在開發新電池，花蓮和平DAKA的二期計畫也持續推動中。

據了解，台泥今年仍將持續在歐洲、北非地區開拓水泥新市場；另外，國內的市場的開發、投資，則會以綠能、循環經濟為主。

由於國內的觀光產業是以國外旅客來台消費為主，在全球多數國界仍在封鎖下，身兼雲朗觀光集團執行長的張安平對國內觀光產業今年景氣較為保守。張安平表示，先前台灣每年有一千萬人次的國外觀光客，在全球各國加強防疫，封鎖邊境，這些國外旅客不見了，光靠國旅怎麼解決，產業景氣怎麼會好？

不過，張安平認為，疫情或許對國內觀光產業的發展、轉型、升級也是一個轉折點。疫情衝擊對觀光業也不全然是壞事；過去陸客來台多的時候，觀光業經營的太容易，沒有突破、不去思考，整個產業lazy太久；此次疫情剛好可以給觀光業一個壓力，多花心思提升競爭力，思考如何突破現狀、讓自己活下去，這樣才會有競爭力。

至於先前市場傳出的議題，半導體廠協助增加車用晶片供給，藉此換取疫苗供應；張安平指出，車用晶片、疫苗都是資源的一種，以做生意角度來看，如能以互相幫忙為出發點，雙方提供資源解決彼此的困難，是很合理的商業行為。

(工商 )